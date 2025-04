Laspunta.it - Nettuno, arrestato il presunto omicida di Ciminiello

La squadra mobile di della Polizia di Anzio eha tratto in arresto, su disposizione della Procura di Velletri, un uomo di 28 anni che sarebbe l’autore dell’omicidio di Cosimo.L’attività din indagine, dopo l’omicidio, è andata avanti battendo la pista degli amici e dei parenti della vittima e dai riscontri delle videocamere.Il 28enne, anch’esso diè stato dapprima fermato e poi interrogato. Nel corso dell’interrogatorio sarebbero emerse contraddizioni tali da farlo diventare indiziato dell’omicidio e tratto in arresto.Le indagini però non si fermano e si va alla ricerca di un secondo complice. Nei video in possesso della Polizia si nota una macchina con la quale il 28enne tratto in arresto si allontana dal luogo del delitto, il parco Palatucci.Gli investigatori stanno vagliando immagini di videosorveglianza, testimonianze e analisi balistiche, al fine di delineare in maniera precisa l’intera catena di eventi e chiarire l’eventuale movente, che al momento resta avvolto nel mistero.