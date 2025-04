Calciomercato.it - Fair Play violato, denuncia UFFICIALE: la big rischia grosso

Arriva laper la violazione dei limiti di spesa: ora il club, ecco quello che potrebbe succedereDura presa di posizione della Liga nei confronti del Barcellona. Acque agitate nel campionato spagnolo per il caso dei palchi vip venduti dai blaugrana per aumentare il tetto salariale e tesserare così Dani Olmo e Pau Victor.: la big(LaPresse) – Calciomercato.itUn’operazione di cui, stando al comunicato della Liga, non ci sarebbe traccia nei documenti contabili del club. Il caso è noto con il Barça che a dicembre ha presentato la documentazione che testimoniava la vendita dei palchi del nuovo stadio, ottenendo così la possibilità di continuare ad utilizzare Dani Olmo e Pau Victor.Ora però la Liga ha diramato un comunicato nel quale si spiega, tra le altre cose, che nei rendiconti finanziari intermedi relativi al primo semestre dell’attuale stagione 2024-2025 presentati dal club entro la scadenza prevista, “nel conto profitti e perdite non viene registrato alcun importo della suddetta operazione aziendale”.