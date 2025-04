Tgcom24.mediaset.it - Ancelotti, l'allenatore del Real Madrid in tribunale per il processo per frode fiscale

"Sono qui per dichiarare e sostenere la mia innocenza, sono tranquillo". Così Carloal suo arrivo alprovinciale didove si tiene ilche lo vede imputato per presuntanei confronti del fisco spagnolo. La Procura ha chiesto per il tecnico delquattro anni e nove mesi di reclusione. In particolare, l'delè accusato di aver defraudato il fisco di 1.062.079 euro negli esercizi fiscali 2014 e 2015. La procura ha chiesto di infliggere al tecnico delanche una multa complessiva da 3.186.237 euro. Secondo l'accusa, che ha firmato con il club delnel luglio 2013, dichiarò all'Agenzia delle Entrate solo il compenso percepito per il suo lavoro di, mentre nascose i proventi derivanti dai suoi diritti di immagine.