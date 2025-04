Ultimouomo.com - La morning routine di Maradona prima di USA ‘94

Leggi su Ultimouomo.com

Nei giorni scorsi è diventata virale ladi Ashton Hall, un fitness influencer/imprenditore/ex giocatore di football americano dal peculiare stile di vita, almeno a fidarci dei suoi canali social. A catena, internet ha iniziato a riempirsi di video di imitazione, più o meno simili, più o meno ironici, più o meno ridicoli. Tra i tanti, soprattutto nel Twitter calcio, si è distinto quello realizzato usando le riprese della preparazione di Diego Armandoper il Mondiale di USA ‘94, insieme allo storico preparatore Fernando Signorini in un casolare sperduto nella Pampa argentina.L’intento di chi lo ha realizzato, credo, fosse di mettere in contrasto lo stile di vita di due persone - Hall e- assolutamente agli antipodi, in un contesto forse ancora di più agli antipodi.