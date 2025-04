Chietitoday.it - Per la festa di San Nicola a Pollutri, torna la sfilata delle some

Leggi su Chietitoday.it

Domenica 6 aprile (in anticipo per la coincidenza con la DomenicaPalme e la Pasqua) ainiziano i festeggiamenti in onore del patrono Sandi Bari con la, con i trattori che porteranno la farina che servirà per la preparazione dei taralli di Sane.