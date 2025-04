Puntomagazine.it - Brescia, il consigliere comunale Balwinder Singh si dimette dopo l’inchiesta per maltrattamenti in famiglia

Il politico, accusato di violenze su due figlie, è stato sottoposto al divieto di avvicinamento e al braccialetto elettronico.Ildi, eletto in una lista civica di centrodestra, ha rassegnato le dimissioni questa mattina, a seguito del suo coinvolgimento in un’inchiesta perinha messo in luce un quadro preoccupante di violenze psicologiche e fisiche nei confronti delle sue figlie, insieme alla moglie.Le indagini della polizia hanno accertato che la coppia avrebbe agito in modo coercitivo, impedendo alle figlie di crescere secondo i propri desideri e la loro cultura, spingendole a conformarsi a rigidi comportamenti imposti dalla. Secondo quanto emerso, le violenze sarebbero state accompagnate da botte e minacce continue.