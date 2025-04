Oasport.it - Jannik Sinner assente da oltre 2 mesi, ma nessuno guadagna più di lui: la classifica dei premi

non gioca un incontro ufficiale da domenica 26 gennaio, quando travolse il tedesco Alexander Zverev nella finale degli Australian Open e alzò al cielo il trofeo per la seconda volta consecutiva. L’apoteosi di Melbourne è stata l’unica gioia della stagione per il tennista italiano, che è sceso in campo soltanto sul cemento oceanico: rinunciò al seguente ATP 500 di Rotterdam per recuperare al meglio le forze e poi non riuscì a prendere parte all’ATP 500 di Doha, visto che subentrò la squalifica di tre.Il numero 1 del mondo rientrerà in gioco in occasione degli Internazionali d’Italia, che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Nel frattempo, però,è riuscito a minare il primo posto nel ranking ATP,lo ha scavalcato nella Race (la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati della stagione in corso) eè riuscito are più di lui in termini diconseguiti per risultati sportivi.