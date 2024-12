Ilrestodelcarlino.it - Trasporti e polemiche. Autobus sovraffollati, cambi di orari e linee. Stop a 30 corse al giorno

Millecentogiornaliere nel comprensorio cesenate, 9 milioni e 200mila chilometri percorsi in un anno in provincia, 18milioni e mezzo di passeggeri trasportati a Forlì-Cesena nel 2023. E’ il colosso di Start Romagna, che con la sua flotta composta da 700 mezzi di trasporto, collega ognie per 365 giorni all’anno, strade e località di mare, di città e di collina. Un servizio che, secondo alcuni utenti, presenta delle pecche anche se i responsabili si impegnano per un miglioramento continuo. Sul servizio giornaliero a Cesena, su 1.100, ne saltano in media 30 o 40 ogni, il risultato è che Start Romagna non riesce a effettuare il 2-3% delletotali quotidiane. Un disservizio che si va a ripercuotere su studenti, lavoratori pendolari e quanti ogniprendono il bus per andare a far spesa, per fare commissioni o altro.