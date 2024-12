Terzotemponapoli.com - Napoli, a Udine non mancherà solo Kvaratskhelia

Ilsarà impegnato adstasera alle 18.00. I partenopei dovranno fare a meno di, ma non, Kvicha sarà rivalutato in vista di MarassiIl Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha, attaccante del, infortunatosi dopo la gara contro la Lazio: “Il primo passo, dicevamo, sarà senza: Khvicha ha accusato una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro contro la Lazio e considerando l’entità del problema, per fortuna sua e delnon grave, sarà rivalutato in vista della trasferta di sabato prossimo a Marassi”.Assenti anche Mazzocchi e FolorunshoAla squadra di Antonio Conte dovrà fare a meno di Khvicha, ma anche di Pasquale Mazzocchi e Michael Folorunsho: “Il primo passo, dicevamo, sarà senza: Khvicha ha accusato una lesione di basso grado al legamento collaterale mediale del ginocchio destro contro la Lazio e considerando l’entità del problema, per fortuna sua e delnon grave, sarà rivalutato in vista della trasferta di sabato prossimo a Marassi.