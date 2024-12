Notizie.com - Tragedia di Calenzano, tutto quello che sappiamo finora sull’inchiesta in corso: attivato un conto corrente per le famiglie delle vittime

A 48 ore dall’esplosione avvenuta ale indagini stanno andando avanti spedite mentre scioperi e presidi di solidarietà si sono moltiplicati in tutta Italia.Da un lato ci sono le indagini: escluso il sabotaggio, accesi i riflettori sulla manutenzione, l’anomalia segnalata pochi minuti prima. Dall’altro ci sono le manifestazioni: il presidio dei lavoratori, il lutto regionale, le polemiche per l’ennesima immanesul lavoro.dicheinunper leSono trascorsi due giorni dall’esplosione avvenuta nel deposito di carburanti dell’Eni a, non lontano da Firenze. Il bilancioè di 5 morti e 26 feriti. C’è forte preoccupazione per 2 di loro che hanno subito ustioni molto gravi e sono attualmente ricoverati a Pisa.