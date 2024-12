Dilei.it - Anticipazioni Chi l’ha visto? dell’11 dicembre: la verità sulla scomparsa di Daniela

È ancora un mistero fitto quello che avvolge ladiRuggi, giovane donna svanita nel nulla da Vitriola di Montefiorino, un piccolo borgo in provincia di Modena. La vicenda, che ha scosso l’intera comunità locale, è al centro della nuova puntata di “Chi?”, il programma di Rai3 condotto da Federica Sciarelli, in onda questa sera alle 21:20.Chi?, leGli aggiornamentidisi preannunciano particolarmente rilevanti: un uomo è stato indagato per sequestro di persona e arrestato per possesso illegale di armi, ma continua a professarsi innocente. L’indagato sostiene inoltre di non averle mai fatto del male, dichiarando invece di averle fornito aiuto. Ma le sue dichiarazioni sollevano numerosi interrogativi: chi è quest’uomo? Qual è il suo reale coinvolgimento nella vicenda? E soprattutto, dove si trovaRuggi? Nel corso della trasmissione verranno presentate testimonianze inedite che potrebbero gettare nuova luce sul caso.