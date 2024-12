Ilfattoquotidiano.it - “La nostra sede non è accessibile a tutti. Abbiamo bisogno d’aiuto”: l’appello di Minima Theatralia

Renderesenza barriere architettoniche e completamente inclusiva la proprianel quartiere Niguarda di Milano. E’ l’obiettivo della compagnia meneghina, che opera in particolare nella periferia nord-ovest del capoluogo lombardo e crea eventi di vario tipo che promuovono e valorizzano le relazioni e le risorse creative di un territorio nei processi di rigenerazione urbana. Hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per raccogliere almeno 15mila euro, ne hanno già ricevuti 5mila, con l’obiettivo di assicurare e garantire in totale sicurezza l’accesso perdella loro, una struttura situata in un seminterrato. Il luogo dove svolgono attività culturali inclusive per circa 80 persone di varia età e con differenti disabilità sia motorie che intellettive hadi un ascensore, un corrimano e un nuovo pavimento in pvc per eliminare le barriere architettoniche presenti.