Donnapop.it - Federica Pellegrini stronca Angelo Madonia: «Elemento di disturbo», poi affonda Thomas Ceccon

, una delle atlete italiane più celebri e rispettate, è ormai un nome che non si associa solo al nuoto, ma anche a una serie di battaglie sociali e professionali che la rendono una figura di riferimento in vari ambiti. In occasione della presentazione della Fondazione Giulia Cecchettin, creata per combattere la violenza di genere,ha parlato apertamente di temi importanti, tra cui il patriarcato, la lotta per il rispetto delle donne e il suo impegno personale.Nonostante la sua carriera dorata, l’ex nuotatrice non ha mai avuto paura di esporsi pubblicamente, soprattutto quando si è trattato di affrontare situazioni difficili, come quelle che ha vissuto nella sua vita professionale e privata. Dalle polemiche su Ballando con le stelle alla sua lotta contro chi ha cercato di sminuirla nel corso degli anni,continua a dimostrare la sua forza e determinazione.