Myrta Merlino, chi la sostituirà ufficialmente a Pomeriggio 5: vacanza in anticipo

Nella sua prima stagione al timone diè mancata diverse volte ed è sempre stata sostituita da Giuseppe Brindisi, ma nella sua ultima assenza, a prendere il suo posto è stata la collega Simona Branchetti. Tra pochi giorni la conduttrice napoletana lascerà nuovamente le redini del suo programma per ben tre settimane e a partire da lunedì 16 dicembre verrà sostituita da Dario Maltese, volto noto del TG5 ed ex opinionista de L’Isola dei Famosi.Giuseppe Candela su Dagospia ha fatto sapere che la giornalista si prenderà una pausa da sabato 14 dicembre, fino al 6 gennaio: “La signora va in, ine per tre settimane. Quella stakanovista disaluterà la conduzione di “5” venerdì 13 dicembre, si godrà le lunghe vacanze natalizie e farà ritorno in onda solo il 7 gennaio.