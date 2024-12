Iodonna.it - Obesità, il tessuto adiposo non dimentica: la sfida della perdita di peso

Leggi su Iodonna.it

La lotta contro l’è una battaglia che milioni di persone affrontano quotidianamente, spesso con un risultato che sembra sfuggire di mano: ilperso ritorna. Questo fenomeno, noto come effetto “yo-yo”, non è solo una questione di volontà o di disciplina, ma nasconde complessi meccanismi biologici. Una nuova ricerca pubblicata su Nature svela un aspetto sorprendente di questa difficoltà. Grasso sulla pancia: 10 consigli per eliminarlo X Ilconserva una “memoria epigenetica” dell’, una traccia molecolare che persiste anche dopo significative perdite di, influenzando il comportamento delle cellule e predisponendo l’organismo a riguadagnare i chili persi.