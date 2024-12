Oasport.it - LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek in DIRETTA: tutto cancellato, la motivazione

8.49 Buongiorno amici di OA Sport. La prova di discesa odierna a Beaver Creek è stata cancellata. Il motivo? Le condizioni meteo sono ottime. Si è semplicemente deciso di evitare un nuovo sforzo agli atleti in vista dell'intenso fine settimana con discesa, superG e gigante. Un quesito sorge spontaneo: che senso ha pianificare tre prove cronometrate, se tanto non si ha intenzione di effettuarle tutte? Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla diretta della seconda e penultima prova della discesa libera di Beaver Creek (Colorado, Stati Uniti) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2024-2025. Sulla pista denominata "Birds of Prey" gli specialisti della velocità tornano in azione dopo il primo allenamento di ieri, nel quale si sono tolti la ruggine di dosso dopo il lungo stop.