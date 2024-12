Associazione ciclisti ai giornalisti | Comunicare meglio le notizie di violenza stradale

Leggi su Sportface.it

Ieri l’oro olimpico nella prova in linea e a cronometro Remco Evenepoel è finito in ospedale e sotto i ferri per colpa di una portiera aperta di un furgone senza guardare. L’CorridoriProfessionisti Italiani, che di recente ha festeggiato l’ingresso del metro e mezzo per il sorpasso sicuro nel codice della strada, ha scritto in una nota all’Ordine deiper chiedere una maggiore attenzione nel descrivere eventi come quello portato alla ribalta dal fuoriclasse belga e che ogni giorno rappresentano un rischio per chi usa la bicicletta. Il dooring, così si chiama quando qualcuno apre la portiera dell’auto senza controllare e un ciclista ne rimane vittima, è un pericolo che ha causato numerose vittime, tra cui di cui abbiamo notizia si chiamava Francesco Caputo, morto a Milano, a 35 anni.