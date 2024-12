Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 02-12-2024 ore 17:45

17.20SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSDO TRAFIUMICINO ENINA IN CARREGGIATA ESTERNAMENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA PIU AVANTI TRA LE USCITE BUFALOTTA ETERAMOPERCORRENDO LAFIUMICINO CODE TRA COLOMBO E MAGLIANA DIREZIONE FIUMICINOSUL TRATTO URBANO TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA TANGENZIALE EST E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA DIREZIONE GRANDE RACCORDO ANULAREIN VIA FLAMINIA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLLE DELLE ROSE E RIANO DIREZIONE MORLUPOIN VIA SALARIA TRAFFICO RALLENTATO ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIAIN VIA TIBURT9INA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E TRIBOLI TERME DIREZIONE TIVOLI Servizio fornito da Astral