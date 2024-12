361magazine.com - Ballando con le Stelle, incidente dietro le quinte. L’accaduto

Leggi su 361magazine.com

con lele. Ecco cos’è accaduto nel corso della decima puntata del programma televisivo condotto da Milly Carluccicon le, ieri sera è andata in onda su Rai Uno un nuovo appuntamento con il programma televisivo condotto da Milly Carlucci. La decima puntata è stata vinta da Federica Pellegrini nonostante i numerosi ostacoli affrontati dopo l’addio di Angelo Madonia e l’di Samuel Peron, la Pellegrini è arrivata in pista esibendosi con Pasquale La Rocca.Leggi anche Grande Fratello, Lorenzo spiazza lanciando delle anticipazioni sulla prossima puntataEcco cos’è accadutoleLa puntata ha rivisto esibirsi tutte le coppie eliminate per un eccezionale ripescaggio. Le coppie eliminate sono tornate ad esibirsi ma alla fine sono ritornati in gara Francesco Paolontani e Anastasia Kuzmina.