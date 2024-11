Secoloditalia.it - Ursula von der “Schlein” fa litigare i grillini col Pd. Conte avvelena anche il campo largo europeo

Leggi su Secoloditalia.it

Le accuse fanno male, soprattutto perché minanoquel, che già s’è spaccato in mille pezzi al momento del voto della presidentevon der Leyen. La guerra intestina prosegue peròin Italia, con– alle prese con la scalata al M5S – che ieri ha lanciato pesanti accuse al Pd, parlando di “errore gravissimo” a proposito del sostegno alla nuova Commissione. “Non è progressismo, se vogliamo fare i progressisti dobbiamo farlo a tutto tondo”, ha detto il leader del M5. “La Commissione von der Leyen 2 oggi significa austerità, non più Next Generation Eu. Parlano solo di transizione militare, non di transizione ecologica. Credo che sia stato commesso un grande errore politico, non un inciampo o un infortunio. Questa visione la subiremo per tutta la legislatura europea, significa”“tagli alla sanità e al welfare”.