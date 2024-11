Lanazione.it - Sostegno al Centro di ascolto oncologico regionale

1 C’erano almeno 150 persone, alla cena degli auguri di Natale organizzata dall’Aronc. L’associazione Amici della radioterapia oncologia clinica è presieduta dall’imprenditore Manlio Bartolini e dal 2011 si occupa di promuovere la solidarietà e la ricerca in ambito radioterapico e clinico-diagnostico così da migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria per i malati oncologici. L’iniziativa è servita anche a raccogliere fondi per i progetti portati avanti dall’associazione, in particolare per sostenere ildiistituito quest’anno, proprio da Aronc, grazie al lavoro volontario di molti specialisti del settore. "Stiamo realizzando un progetto ambiziosissimo – ha ricordato Bartolini – grazie al quale i malati e i loro familiari possono confrontarsi con i professionisti del settore".