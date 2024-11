Ilrestodelcarlino.it - Incidente tra auto e camion che trasporta rifiuti a Fermo: muore ragazza di 33 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 29 novembre 2024 - Tragicostradale questa mattina. A seguito di un violento scontro, tra unarticolato adibito al trasportoe un’, ha perso la vita una giovane di 33di Civitanova Marche. Travolto in bici dalHera,il dentista Antonio Cavallaro. “Tanta passione e un grande cuore” Erano da poco passate le 9 quando, per cause ancora in corso d’accertamento i due mezzi sono entrati in collisione lungo la strada provinciale Valdete in contrada Camera, territorio di. Sul posto, allertati da unmobilista di passaggio, sono subito intervenuti i sanitari del 118 e della Croce azzurra di Porto San Giorgio con due ambulanze emedica. Con loro anche i vigili del fuoco di, la polizia municipale e la polizia di Stato. Tre le persone coinvolte nell’, la 33enne al volante dell’, unache viaggiava con lei sul lato passeggero, e l’uomo che era alla guida del mezzo pesante.