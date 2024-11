Ilgiorno.it - Biandronno, Beko annuncia 541 esuberi. A rischio anche gli impiegati

(Varese), 25 novembre 2024 – Lo stabilimentodi Cassinetta diè il più grande impianto produttivo di elettrodomestici in Italia, con circa 2.200 dipendenti, a cui se ne aggiungono altrettanti nell’indotto. Nel Varesotto si teme quindi per migliaia di posti di lavoro che dipendono direttamente dal futuro della fabbrica ex Whirlpool. All’ultimo tavolo ministeriale, la proprietà hato il taglio delle linee produttive dei frigoriferi, con 541previsti dal 2026. Ma a Cassinetta sono agli, almeno 200. “È un piano di distruzione industriale, è inaccettabile - commenta Gennaro Aloisio, segretario della Fim Cisl dei Laghi - con questo piano muore un’intera provincia. Non hanno presentato un piano industriale ma un piano commerciale”.