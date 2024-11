Ilgiorno.it - A spasso con la Monaca. Apertura straordinaria all’antica chiesa dei Promessi sposi

Giovani, famiglie e amici, dalla Brianza, da Cremona e Piacenza, tutti pazzi per ladi Monza. È stato vincente l’aggancio letterario con icon cui la Delegazione Fai di Monza ha presentato ieri ladi San Maurizio (un tempodi Santa Margherita, da cui il nome della piazzetta). Lungo tutta la giornata si sono susseguiti gruppi di una trentina di persone per la visita con narrazione di alcuni passi del romanzo. Fin dall’ingresso Ester Bossi, narratrice volontaria, ha affascinato i suoi ascoltatori illustrando la facciata settecentesca in cotto e marmo, ma soprattutto tratteggiando la vita monzese: i ragazzi giocavano a pallone in piazzetta e lo buttavano al di là del muro del convento di clausura e la “grida“, cioè l’ordinanza del sindaco che vietava il “giuoco della balla“ nella piazzetta.