Quando il Papa dice «genocidio», lo sciocco guarda il Papa

Le anticipazioni del nuovo libro diFrancesco («La speranza non delude mai. Pellegrini verso un mondo migliore», a cura di Hernán Reyes Alcaide, casa editrice Piemme), pubblicate ieri dalla Stampa, hanno riaperto il dibattito sulla guerra in Medio Oriente, toccando un punto delicatissimo come la legittimità del termine «» per descrivere quello che Israele sta facendo a Gaza. Queste le parole del: «A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo a Gaza ha le caratteristiche di un. Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s’inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali». In verità, come è noto, sulla questione si sta già indagando, eccome, dail Sudafrica ha portato Israele davanti al Tribunale internazionale dell’Aia proprio con l’accusa di