Ilnapolista.it - Modric non si sbilancia sul futuro: «All’Hajduk o alla Dinamo? Penso che sappiate a chi sono più vicino»

Leggi su Ilnapolista.it

Ildi Lukaè ancora incerto. Ad aprile il presidente dellaZagabria Velimir Zajec aveva cercato di convincere il calciatore del Real Madrid con una curiosa proposta. Zajec ha acquistato una pagina di Marca dove era raffigurato il retro della maglia del club croato e il numero 10 con scritto.Oggi in Croazia, la possibilità che Lukaconcluda la sua carriera nella sua terra natale sta guadagnando sempre più terreno.Leggi anche:può restare al Real Madrid: Ancelotti lo vuole nel suo staffNonostante abbia affermato in più occasioni di avere intenzione di ritirarsi al Real Madrid, le cose potrebbero essere cambiate. A 39 anni, il croato non sta ancora considerando di allontanarsi dal calcio, ma la squadra blanca può offrirgli sempre meno minuti sul campo con il passare del tempo.