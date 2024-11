Nerdpool.it - Mission: Impossible 8 conferma il ritorno di un personaggio

Leggi su Nerdpool.it

Il primo trailer diildi Angela Bassett nel franchise. L’attrice vincitrice di un Emmy Award aveva fatto la sua prima apparizione nel ruolo della Direttrice della CIA, Erika Sloane, nel 2018 con– Fallout, ma ora sembra pronta a tornare con un cambiamento nel suo titolo professionale. Circa 50 secondi nel teaser trailer di– The Final Reckoning vediamo Sloane, interpretata da Bassett, scendere da Air Force 1 su una pista d’atterraggio mentre dei soldati la salutano. Questo implica che Sloane sia ora diventata Presidente degli Stati Uniti, il che significa che sarà profondamente coinvolta nelle vicende che riguardano Ethan Hunt, interpretato da Tom Cruise.Sebbene la trama di– The Final Reckoning sia ancora top secret, è sicuro presumere che continuerà a seguire le avventure di Ethan Hunt in giro per il mondo, mentre lui e il suo team cercheranno di fermare una catastrofe globale.