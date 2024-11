Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom femminile Levi 2024 in DIRETTA: Shiffrin fa subito il vuoto! Peterlini 16ma, unica azzurra qualificata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA11.21: Nessuna atleta delle ultime scese è riuscita a qualificarsi. ne mancano ancora 1711.18: Difficile ora scendere con una nevicata molto intensa, ritardo di 4?16 ed è 45ma. Qualche buon tratto per l’ultima delle azzurre in gara11.17: Collomb all’intermedio ha un ritardo di 1?5211.12: La francese Breche compie l’exploit e si inserisce al 30mo posto con un ritardo di 2?7911.11: Nessun inserimento tra i primi 30 tra le ultime scese11.09: Niente da fare anche per la padrona di casa Phjolainen11.07 La norvegese Lysdahl sfiora la qualificazione ma è 33ma11.05: Questa la classifica dopo le prime 50 discese:1 Mikaela, USA, 52.392 Lena Duerr, GER, 52.99, +0.603 Zrinka Ljutic, CRO, 53.12, +0.734 Katharina Liensberger, AUT, 53.