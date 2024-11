Quotidiano.net - La beffa del sito satirico The Onion: si compra Infowars del complottista Alex Jones per farne una parodia di sé stesso

New York, 14 novembre 2024 - Per gli appassionati è ladel secolo: lo strafottente Thesi èto l’estremistae perla sua stessa. Una bandierina piantata nelweb cospirazionista di estrema destra fondato da. Proprio quello contro cui si batte, ridendo da anni, ilamericano che ha nel mirino proprio le tesi cospirazioniste, e non disdegna di diffondere notizie platealmente false e provocatorie.di estrema destrarispecchiava il suo fondatore, il conduttore radiofonico statunitense, un ultraconservatore di estrema destra e, o come luisi definisce un paleoconservatore e libertario. Noto per le accuse lanciate dal suo programma radio "Show" da Austin, e dai suoi siti come, NewsWars e PrisonPlanet, al governo degli Stati Uniti di aver pianificato l'attentato di Oklahoma City del 1995 e gli attentati dell'11 settembre 2001.