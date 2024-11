Lapresse.it - Cop29, Guterres: “Finanza climatica non è beneficenza ma investimento”

“Lanon è, è un. Agire per il clima non è facoltativo, è un imperativo”. È un passaggio del messaggio che il segretario generale delle Nazioni Unite Antonioha rivolto alla sessione dei leader politici mondiali dedicata all’azione per il clima alla, il vertice mondiale sui cambiamenti climatici, a Baku in Azerbaigian.“Ladeve abbattere i muri dellaper il clima. I Paesi in Via di sviluppo non devono lasciare Baku a mani vuote – osserva– un accordo è d’obbligo e sono sicuro che verrà raggiunto. Abbiamo bisogno di un nuovo obiettivo finanziario che sia adeguato al momento”.Cinque gli “elementi essenziali per il successo”, secondo: “un aumento significativo dei finanziamenti pubblici agevolati; una chiara indicazione di come questi fondi pubblici mobiliteranno i trilioni di dollari di cui i Paesi in via di sviluppo hanno bisogno; fonti innovative, in particolare imposte sul trasporto marittimo, sull’aviazione e sull’estrazione di combustibili fossili, basate sul principio ‘chi inquina deve paga’; maggiore accessibilità, trasparenza e responsabilità; aumentare la capacità di prestito per le banche multilaterali di sviluppo più grandi e coraggiose”.