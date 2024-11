Ilfattoquotidiano.it - Show di Stefano De Martino ad Affari Tuoi, prende in braccio la concorrente e le toglie le scarpe: “Attrazione fatale?”

Adè il momento di Nicole. La pacchista del Friuli Venezia Giulia, accompagnata dalla madre Tatiana, gioca con il pacco numero 16. “Finalmente ti levi i tacchi! – scherza subito il conduttoreDe-. Dovete sapere che lei non li sopporta e infatti ogni volta che entro in studio mi dice: ‘Non ce la faccio più’.La gara di Nicole, però, comincia in salita e i primi 6 numeri sono quasi tutti rossi: vengono eliminati, quindi, i 200 mila euro, in primis, poi, in sequenza, anche i 50 mila, 10 mila, 15 mila e 75 mila. “Le puntate che iniziano male non sempre finiscono allo stesso modo, possono terminare terminare anche malissimo”, punzecchia il dottore, tanto da costringere Dea staccargli il telefono in faccia: “Ho messo giù perché questa è cattiveria gratuita”.