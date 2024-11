Quotidiano.net - Investire nel mattone senza dover gestire le proprietà

FED E BCE hanno tagliato i tassi ed ecco che parte l’equazione: "Accendo un mutuo e compro casa". Si tratta di un concetto finanziario ormai entrato nella cultura globale a tutti i livelli, ma certamente questo non è l’unico modo pernell’immobiliare. Si può comprare casa e la si può comprare per viverci, affittare e avere un reddito, magari da AirBnB. Ma il settore immobiliare è anche legato all’azionario: si può dunquesui gruppi immobiliari, sui grandi trust che investono nel settore e, perché no, anche in settori collegati e attigui quando c’è movimento e una solida strategia che lo giustifichi. Visto il taglio dei tassi di interesse operato dalle banche centrali, Fed e Bce in testa, è dunque il momento di fare il punto analizzando i vari modi die cosa tenere presente quando si investe nell’immobiliare.