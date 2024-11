Turista americana uccisa dopo la serata in discoteca | il corpo ritrovato nel bosco in Ungheria Il killer crolla e confessa

Leggi l'articolo completo su Open.online

È finita in tragedia ladi festa di una 31ennein vacanza a Budapest. I fatti risalgono a martedì scorso, ma sono stati chiariti dalla polizia solo nel finesettimana. Mackenzie Michalski, infermiera di Portland, in Oregon, era scomparsa nella notte al termine di unain. Gli amici della giovane avevano denunciato la sua scomparsa, dando il via alle indagini della polizia ungherese. È presto emerso come nel locale dove si trovava laavesse incontrato un uomo, di nazionalità irlandese, con cui poi si era allontanata. Identificato dalla polizia, il 37enne ha prima cercato di sviare i sospetti, poi èto e hato di aver ucciso la ragazza. Secondo gli agenti l’omicidio sarebbe avvenuto durante un «incontro intimo» tra i due. Non è chiaro al momento cos’abbia scatenato l’impeto criminale dell’irlandese – se un rifiuto, l’effetto di sostanze stupefacenti o altro ancora.