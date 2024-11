Ilgiorno.it - Como, dalla coltivazione alla cucina: inaugurati gli orti del carcere Bassone

, 5 novembre 2024 – Dall’orto: un progetto, presentato questa mattina all’interno del, che partedi verdure, piccoli frutti e erbe aromatiche in due ex cli della casa circondariale, riqualificati e coltivati dai detenuti, e arriva finotrasformazione dei prodotti, in una redazione in cui si scrivono e provano le idee, diventate un ricettario a cui hanno partecipato tutti i detenuti protagonisti del progetti Lario: Cristian, Max, Miri, Angelo, Claudio, Franco. La sperimentazione inproseguiva da tempo, mascorsa primavera, grazie a un finanziamento di Rotary Club Appiano Gentile, ora è affiancatoproduzione interna delle materie prime. “Abbiamo imparato are e gestire i prodotti – spiegano i detenuti– e ora anche a scrivere ricette.