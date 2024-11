Spazionapoli.it - Napoli Basket, sesto KO di fila: finale thriller con Venezia, che ribalta tutto a 1? dalla fine

Leggi tutto su Spazionapoli.it

Nuova sconfitta per ilcontro Reyer: è la sesta sconfitta di, ma gli Azzurri ritrovano finalmente un’anima Ilsi presenta ancora senza Pangos, vittima di un infortunio. Ma in campo coach Milicic schiera subito i nuovi innesti Green e Bentil. Manca il grande ex Ennis a, non convocato per infortunio. Primo quarto Green scalda subito il palazzetto con una tripla che apre i giochi. I primi quindici punti degli azzurri sono firmati tutti dai due nuovi acquisti: Bentil e Green hanno avuto un impatto pazzesco. Sul 18-8, coach Spahija chiama timeout per la tripla dall’arco di Copeland.finalmente in fiducia da tre. Bellissima ovazione per De Nicolao, decisivo a rimbalzo e bravo a sporcare ogni pallone. Un buonchiude il primo quarto in vantaggio, maè attenta a non far scappare i padroni di casa.