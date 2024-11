Lanazione.it - La terra cede, tombe travolte. “Nessun avvertimento per noi familiari”

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) Siena, 2 novembre 2024 – Andare al cimitero a salutare i cari defunti non è mai qualcosa che si fa a cuor leggero, se poi sul posto si trovano spiacevoli sorprese, come una lapide franata o ribaltata, la tristezza rischia di prendere il sopravvento su tutto il resto. Alcune zone del cimitero del Laterino, in particolare lo sto sotto il forno crematorio, sono interessate da frane e danneggiamenti alle, che in alcuni casi sono sprofondate fino a ribaltarsi nel terreno. Oltre che desolante la situazione è anche pericolosa, con il terreno argilloso che sembrare e sprofondare ogni volta che vi si posa il piede sopra.