Ilgiorno.it - Chiude dopo oltre un secolo l’hotel Diana Majestic: addio a un altro pezzo della vecchia Milano

(Di venerdì 1 novembre 2024) Quell’anno, la Bulgaria diventava uno stato indipendente, Camillo Olivetti fondava la prima fabbrica di macchine da scrivere e la storia dell’automobile si apprestava a cambiare per sempre con l’uscitaFord Modello T. Era il 1908. A, mentre nasceva una squadretta col nome di Football Club Internazionale, in viale Monforte – che oggi si chiama viale Piave – veniva inaugurato uno degli hotel più rappresentativi dello stile Liberty italiano: il Kursaalun, queldi storia milanese si appresta ad arrendersi alle logiche di mercato che governano la città. I proprietari dell’edificio, scrive il CorriereSera, hanno deciso di non rinnovare la gestione alla catena di hotel “Marriott International” e così ilsmetterà di essere un albergo.