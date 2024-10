ATP Parigi-Bercy, la Francia sogna con sei rappresentanti. Bublik-Rune: spettacolo assicurato (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siamo alle soglie della terza giornata di tabellone principale del Masters 1000 di Parigi-Bercy e, sembra incredibile, nessun italiano è più presente. Erano partiti in otto gli azzurri, sette sono stati eliminati, uno si è ritirato, ossia Jannik Sinner. Si tratta del primo torneo “1000” in cui l’Italia non vince un match da cinque anni a questa parte: l’ultima volta era successo proprio a Bercy nel 2019. Le attrazioni comunque non mancano, a partire dai sei francesi che saranno oggi in campo. Per i transalpini si tratta sempre di un torneo particolare e speciale, laddove tirano fuori sempre qualcosa in più. Il “cavallo” principale è Arthur Fils che affronterà Jan-Lennard Struff: dopo la semifinale di Basilea, il nativo di Metz prova a fare un gran risultato anche nel torneo di casa dopo aver battuto Cilic all’esordio. Oasport.it - ATP Parigi-Bercy, la Francia sogna con sei rappresentanti. Bublik-Rune: spettacolo assicurato Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 30 ottobre 2024) Siamo alle soglie della terza giornata di tabellone principale del Masters 1000 die, sembra incredibile, nessun italiano è più presente. Erano partiti in otto gli azzurri, sette sono stati eliminati, uno si è ritirato, ossia Jannik Sinner. Si tratta del primo torneo “1000” in cui l’Italia non vince un match da cinque anni a questa parte: l’ultima volta era successo proprio anel 2019. Le attrazioni comunque non mancano, a partire dai sei francesi che saranno oggi in campo. Per i transalpini si tratta sempre di un torneo particolare e speciale, laddove tirano fuori sempre qualcosa in più. Il “cavallo” principale è Arthur Fils che affronterà Jan-Lennard Struff: dopo la semifinale di Basilea, il nativo di Metz prova a fare un gran risultato anche nel torneo di casa dopo aver battuto Cilic all’esordio.

