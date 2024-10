In tanti piangono la prematura scomparsa del manager Massimiliano Palermo, aveva solo 55 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) Le foto condivise sul profilo Facebook rimarranno uno spaccato della sua bella vita e i suoi sorrisi resteranno impressi per sempre nella mente di chi l'ha conosciuto e apprezzato. Pescara piange la prematura scomparsa di Massimiliano Palermo, un figlio della nostra città che ha vissuto Ilpescara.it - In tanti piangono la prematura scomparsa del manager Massimiliano Palermo, aveva solo 55 anni Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Le foto condivise sul profilo Facebook rimarranno uno spaccato della sua bella vita e i suoi sorrisi resteranno impressi per sempre nella mente di chi l'ha conosciuto e apprezzato. Pescara piange ladi, un figlio della nostra città che ha vissuto

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sci : Silvestro (Fi) - 'tristezza e incredulità per prematura scomparsa Lorenzi'

(Liberoquotidiano.it)

Roma, 29 ott. (Adnkronos) - "È con profonda tristezza e incredulità che accolgo la notizia della prematura scomparsa di Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci azzurro. La sua morte durante un allenamento in Val Senales è un colpo durissimo. ...

Montesilvano piange la prematura scomparsa di Gerardo Di Basilio

(Ilpescara.it)

La comunità di Montesilvano piange la prematura scomparsa di Gerardo Di Basilio, venuto a mancare a soli 50 anni a causa di una malattia. La sua morte ha scosso le tante persone che lo conoscevano e apprezzavano. Numerosi i messaggi di ...

Caltanissetta, i “ragazzi” del viale della Regione piangono Dino Pinto. Quel ragazzo dal sorriso per tutti

(ilfattonisseno.it)

Un’ intera generazione di ex ragazzi del Viale della Regione degli anni 80 e 90 resta affranta ed incredula per la prematura scomparsa di Dino Pinto. Anche lui tra quei ex che con la sua presenza, ren ...

Trenzano in lacrime, martedì 28 l’ultimo saluto a Matilda Agnesi: chi era?

(bsnews.it)

Trenzano piange. Piangono in tanti, anche fuori dal paese, per la prematura scomparsa di Matilda Agnesi, la 18enne morta in sella alla sua nuova moto in un incidente avvenuto nella serata di ...

CAPUA piange la prematura scomparsa di Ernesto

(casertace.net)

CAPUA (Lidia e Christian de Angelis) – Comunità affranta per la prematura dipartita di Ernesto Capparella, 57 anni. L’uomo lascia la moglie Patrizia Della Cava, la figlia Maria Teresa e tanti amici e ...

Salve in Lutto per la Prematura Scomparsa di Antonio Placì

(41esimoparallelo.it)

Salve è sconvolta dal dolore per la prematura scomparsa di Antonio Placì ... La sua presenza ha arricchito la vita di tanti, e il suo esempio di amore e dedizione continuerà a vivere attraverso chi ...