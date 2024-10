“Guadagno più con le foto dei miei piedi su OnlyFans che con la mia musica su Spotify”: la confessione di Lily Allen (Di sabato 26 ottobre 2024) Lily Allen, cantautrice britannica da 7.5 milioni di ascoltatori su Spotify, ha dichiarato di guadagnare di più attraverso OnlyFans che con la sua musica. Lo ha rivelato nell’ultima puntata del suo podcast Miss Me. Si è iscritta alla piattaforma di contenuti per adulti la scorsa estate quando, durante una seduta di pedicure, la sua estetista le aveva suggerito di “poter fare soldi” con piedi così belli. Accolto il consiglio, da quel momento non si è più voltata indietro. E, oggi, un abbonamento al suo canale costa dieci dollari al mese. Su X, l’artista ha pubblicato il link del suo profilo OnlyFans attirando le antipatie di alcuni utenti. “Trovati un lavoro”, ha scritto qualcuno. “Immagina essere una delle più grandi popstar e musiciste in Europa e ridursi a questo”, hanno sentenziato altri. Ilfattoquotidiano.it - “Guadagno più con le foto dei miei piedi su OnlyFans che con la mia musica su Spotify”: la confessione di Lily Allen Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 26 ottobre 2024), cantautrice britannica da 7.5 milioni di ascoltatori su, ha dichiarato di guadagnare di più attraversoche con la sua. Lo ha rivelato nell’ultima puntata del suo podcast Miss Me. Si è iscritta alla piattaforma di contenuti per adulti la scorsa estate quando, durante una seduta di pedicure, la sua estetista le aveva suggerito di “poter fare soldi” concosì belli. Accolto il consiglio, da quel momento non si è più voltata indietro. E, oggi, un abbonamento al suo canale costa dieci dollari al mese. Su X, l’artista ha pubblicato il link del suo profiloattirando le antipatie di alcuni utenti. “Trovati un lavoro”, ha scritto qualcuno. “Immagina essere una delle più grandi popstar e musiciste in Europa e ridursi a questo”, hanno sentenziato altri.

