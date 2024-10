Serie A, è ufficiale: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi: le ipotesi su quando recuperarla (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla fine Bologna-Milan non si giocherà. La nona giornata di Serie A tra le squadre di Italiano e Fonseca è stata rinviata a data da destinarsi a causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna: questa la decisione dell’assemblea di Lega dopo il CdA d’urgenza organizzato a Milano. La notizia del rinvio è arrivata direttamente dalle parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, mentre usciva dalla riunione. Dopo l’iniziale annullamento della gara voluto dal sindaco Matteo Lepore, la Lega conferma la linea rossoblù. La nuova data per il recupero di Bologna-Milan Calendario alla mano, da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una nuova data. Sia Bologna che Milan, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre (al netto della pausa per le Nazionali di metà novembre). Ilfattoquotidiano.it - Serie A, è ufficiale: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi: le ipotesi su quando recuperarla Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Alla finenon si giocherà. La nona giornata diA tra le squadre di Italiano e Fonseca è statadaa causa del maltempo che sta colpendo nelle ultime ore l’Emilia Romagna: questa la decisione dell’assemblea di Lega dopo il CdA d’urgenza organizzato ao. La notizia del rinvio è arrivata direttamente dalle parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, mentre usciva dalla riunione. Dopo l’iniziale annullamento della gara voluto dal sindaco Matteo Lepore, la Lega conferma la linea rossoblù. La nuovaper il recupero diCalendario alla mano, da qui alla fine del 2024 non ci sono spazi per fissare una nuova. Siache, essendo impegnate anche in Champions League, giocheranno ogni tre giorni fino a metà dicembre (al netto della pausa per le Nazionali di metà novembre).

