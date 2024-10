Grande Fratello, scatta la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (Video) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si trovano attualmente ospiti nella Casa del Gran Hermano, a Madrid. I due gieffini, resi dal pubblico i preferiti della nomination, stanno vivendo un’esperienza tutta nuova e torneranno a prendere regolarmente parte al Grande Fratello italiano probabilmente a partire dalla prossima puntata. Nonostante l’evidente vicinanza a Javier Martinez, nel corso dell’ultima diretta del programma l’ex velina ha confessato che non lo avrebbe atteso fuori, in caso di eliminazione dal gioco. L’argentino ha così consumato la propria piccola vendetta, confidando ai propri compagni d’avventura le loro ripetute effusioni sotto le coperte. Nel frattempo, però, Shaila e Lorenzo in studio, al cospetto di Alfonso Signorini, si stavano dichiarando reciprocamente, promettendosi di seguire il cuore. Isaechia.it - Grande Fratello, scatta la passione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato (Video) Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)si trovano attualmente ospiti nella Casa del Gran Hermano, a Madrid. I due gieffini, resi dal pubblico i preferiti della nomination, stanno vivendo un’esperienza tutta nuova e torneranno a prendere regolarmente parte alitaliano probabilmente a partire dalla prossima puntata. Nonostante l’evidente vicinanza a Javier Martinez, nel corso dell’ultima diretta del programma l’ex velina ha confessato che non lo avrebbe atteso fuori, in caso di eliminazione dal gioco. L’argentino ha così consumato la propria piccola vendetta, confidando ai propri compagni d’avventura le loro ripetute effusioni sotto le coperte. Nel frattempo, però,in studio, al cospetto di Alfonso Signorini, si stavano dichiarando reciprocamente, promettendosi di seguire il cuore.

