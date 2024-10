“Con gli occhi di Franca” di Salvatore Requirez: al Piccolo teatro dei Biscottari la presentazione del libro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un pomeriggio immersi nella storia di una famiglia attraverso la figura di una donna, la cui vita rivive, in forma diaristica, nell’appassionante ricostruzione dell'autore di “Con gli occhi di Franca” Salvatore Requirez.Nel libro, edito da Nuova Ipsa, l’autore cuce ad arte una sequenza Palermotoday.it - “Con gli occhi di Franca” di Salvatore Requirez: al Piccolo teatro dei Biscottari la presentazione del libro Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un pomeriggio immersi nella storia di una famiglia attraverso la figura di una donna, la cui vita rivive, in forma diaristica, nell’appassionante ricostruzione dell'autore di “Con glidi.Nel, edito da Nuova Ipsa, l’autore cuce ad arte una sequenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scarica rifiuti davanti l'ospedale di Melzo: inchiodato dalle telecamere - Pensava di poterla fare franca agilmente. Come se niente fosse ha accostato il suo veicolo vicino ai cassoni gialli per la raccolta dei vestiti usati di via Volontari del Sangue, di fronte all'ospedal ... (primalamartesana.it)

Al Piccolo Teatro dei Biscottari, venerdì 25 ottobre, la presentazione del libro di Salvatore Requirez “Con gli occhi di Franca” - “Con gli occhi di Franca” è il libro di Salvatore Requirez, edito da Nuova Ipsa, in cui l’autore cuce ad arte una sequenza infinita di fatti ed eventi (storicamente accertati) che videro Donna Franca ... (blogsicilia.it)

Coccole a non finire tra Tommaso e MariaVittoria del GF - Coccole a non finire tra Tommaso e MariaVittoria dopo che lei si è ingelosita per l'arrivo di Maica nella Casa ... (ilvicolodellenews.it)