Roma, agli sgoccioli l'avventura di Juric? Per i bookie è già aria d'addio (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La Roma continua ad arrancare. Tra contestazioni e risultati che tardano ad arrivare, a rimetterci potrebbe essere ancora l`allenatore. Nonostante Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lacontinua ad arrancare. Tra contestazioni e risultati che tardano ad arrivare, a rimetterci potrebbe essere ancora l`allenatore. Nonostante

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma, agli sgoccioli l'avventura di Juric? Per i bookie è già aria d'addio - La Roma continua ad arrancare. Tra contestazioni e risultati che tardano ad arrivare, a rimetterci potrebbe essere ancora l'allenatore. Nonostante un inizio promettente, Juric sembra in difficoltà ... (calciomercato.com)

SERIE A - Inter, Calhanoglu ko, a rischio per la Juve - Niente sfida con lo Young Boys in Champions League per Hakan Calhanoglu, che rischia anche di saltare il big match di domenica prossima contro la Juventus. Il centrocampista dell'Inter, fermatosi dopo ... (napolimagazine.com)

SERIE A - Scudetto, i bookie scommettono su una corsa a tre: l'Inter vince ed è lanciata in quota, inseguono Juve e Napoli - Lotta a tre. Con una chiara favorita in quota, che non è quella che al momento guarda tutti dall’alto in basso. L’Inter, seconda in classifica, reduce dal blitz all'Olimpico contro la Roma, resta la p ... (napolimagazine.com)