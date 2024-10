Grande Fratello 2024, le pagelle: il lato inedito di Lorenzo Spolverato, l’indecisione di Yulia Bruschi (Di martedì 22 ottobre 2024) È andata in onda lunedì sera la nona puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle della nona serata del reality Ilgiornale.it - Grande Fratello 2024, le pagelle: il lato inedito di Lorenzo Spolverato, l’indecisione di Yulia Bruschi Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 22 ottobre 2024) È andata in onda lunedì sera la nona puntata del. Ecco ledella nona serata del reality

“Grande Fratello” - concorrenti sconvolte da Shaila : “Siamo scioccate” - cos’è successo - News Tv. Cosa abbiamo fatto? Mi baciava in quel modo così carnale… tutte le notti. L’ex velina ha ridimensionato il rapporto con il pallavolista, dichiarando che fuori non l’avrebbe aspettato. . Durante il confronto, però, Shaila ha ridimensionato il rapporto con Javier. Le sue parole hanno lasciato di stucco non solo Javier, ma anche le altre concorrenti del reality show. (Tvzap.it)

Grande Fratello 2024 - ultime notizie : eliminati - scambio di concorrenti - nomination - “Non mi hai detto è finita, voglio quello”, afferma netto Simone, desideroso di avere la situazione chiara in modo tale da poter girare pagina. “È sempre bello avere una compatriota, come diciamo noi”, ha esclamato Iago. Maica Benedicto ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello accolta da Iago Garcia. (Dailyshowmagazine.com)

Yulia Bruschi pentita al Grande Fratello : il ripensamento sul fidanzato Simone - Jessica Morlacchi e Amanda Lecciso si sono trovate assolutamente d’accordo con lei, sta di fatto che l’hanno invitata a non sentirsi troppo in colpa. Alla luce di tutto questo, dunque, la Bruschi sembra abbia preso una decisione molto importante inerente la sua relazione al di fuori della casa. Sarà davvero così? E, soprattutto, come la prenderà il coinquilino? Potrebbe interessarti: Ecco come ... (Tutto.tv)