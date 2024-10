Re Carlo in Australia, il ricordo dei royal tour passati: il bacio rubato di una modella e i balli con Diana (Di lunedì 21 ottobre 2024) In questi giorni è iniziato lo storico tour reale di re Carlo e della regina Camilla in Australia e a Samoa. Il sovrano, nonostante i venti repubblicani sempre più insistenti, adora l'Australia dove è stato ben 16 volte, diventando, in passato, anche protagonista di gag e vittima di una tentata aggressione Vanityfair.it - Re Carlo in Australia, il ricordo dei royal tour passati: il bacio rubato di una modella e i balli con Diana Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) In questi giorni è iniziato lo storicoreale di ree della regina Camilla ine a Samoa. Il sovrano, nonostante i venti repubblicani sempre più insistenti, adora l'dove è stato ben 16 volte, diventando, in passato, anche protagonista di gag e vittima di una tentata aggressione

