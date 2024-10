Formiche.net - Il debito mondiale cresce. Ed è anche colpa della Cina

(Di lunedì 21 ottobre 2024) La crescita si fa o con gli investimenti o con il deficit. Ed evidentemente deve aver prevalso la seconda. E c’è di mezzola. Tra pochi giorni il Fondo monetario internazionale, diretto da Kristalina Georgieva, diffonderà il suo Fiscal monitor, l’aggiornamento periodico delle finanze pubbliche globali. Ebbene, ilpubblico globale supererà i 100 trilioni di dollari, ovvero circa il 93% del Prodotto interno lordoentro la fine di quest’anno e si avvicinerà al 100% del Pil entro il 2030. Si tratta, e qui c’è un primo dato, di 10 punti percentuali del Pil in più rispetto al 2019, ovvero primapandemia. Da Washington fanno notare come i livelli difuturi potrebbero essere persino più alti di quanto previsto e che sono necessari aggiustamenti fiscali “molto più ampi di quelli attualmente previsti” per stabilizzarlo o ridurlo con un’alta probabilità.