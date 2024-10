Elon Musk, il Messia inquietante (Di sabato 19 ottobre 2024) Mostra coraggio e magari suscita simpatia il baldanzoso Elon Musk, che contro tutto e tutti sostiene Donald Trump e scende al suo fianco per la riconquista della Casa Bianca. Desta ammirazione il suo schierarsi contro l’establishment, il mainstream e la sinistra globale. E agli italiani di centrodestra piace il suo feeling con Giorgia MEloni, fino a sospettare una love story. La prova galeotta è tutta in una foto in cui Giorgia guarda rapita dal basso, coi suoi occhioni da fiaba, il prode Musk. In sintesi, MElon Musk. Ma accanto al Musk che si schiera nella contesa politica del presente, c’è un Elon che si occupa del futuro con l’idea di cambiare l’umanità passando al transumano, conquistare lo spazio, trasferire all’intelligenza artificiale attività che sono finora state appannaggio e segno dell’intelligenza umana e naturale. Fino a promettere un’immortalità biotech. Panorama.it - Elon Musk, il Messia inquietante Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Mostra coraggio e magari suscita simpatia il baldanzoso, che contro tutto e tutti sostiene Donald Trump e scende al suo fianco per la riconquista della Casa Bianca. Desta ammirazione il suo schierarsi contro l’establishment, il mainstream e la sinistra globale. E agli italiani di centrodestra piace il suo feeling con Giorgia Mi, fino a sospettare una love story. La prova galeotta è tutta in una foto in cui Giorgia guarda rapita dal basso, coi suoi occhioni da fiaba, il prode. In sintesi, M. Ma accanto alche si schiera nella contesa politica del presente, c’è unche si occupa del futuro con l’idea di cambiare l’umanità passando al transumano, conquistare lo spazio, trasferire all’intelligenza artificiale attività che sono finora state appannaggio e segno dell’intelligenza umana e naturale. Fino a promettere un’immortalità biotech.

