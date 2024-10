Dentro la strategia repubblicana per il voto postale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il voto postale, si sa, ha rappresentato la bestia nera dei repubblicani alle elezioni del 2020. Donald Trump parlò di brogli e tentò anche dei ricorsi legali. Quest’anno, sembra che il Gop abbia però deciso di contrattaccare per ridurre il margine di vantaggio dei dem in questa tipologia di voto. Probabilmente non a caso, gli sforzi maggiori vengono attuati in Pennsylvania: uno degli Stati più importanti in vista delle presidenziali del prossimo novembre. Uno Stato in cui, secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, Trump risulterebbe al momento lievemente in vantaggio su Kamala Harris. Per cercare di guardare più da vicino la strategia repubblicana relativa al voto postale, Panorama.it ha intervistato Cliff Maloney: il fondatore di Pennsylvania Chase. Panorama.it - Dentro la strategia repubblicana per il voto postale Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il, si sa, ha rappresentato la bestia nera dei repubblicani alle elezioni del 2020. Donald Trump parlò di brogli e tentò anche dei ricorsi legali. Quest’anno, sembra che il Gop abbia però deciso di contrattaccare per ridurre il margine di vantaggio dei dem in questa tipologia di. Probabilmente non a caso, gli sforzi maggiori vengono attuati in Pennsylvania: uno degli Stati più importanti in vista delle presidenziali del prossimo novembre. Uno Stato in cui, secondo la media sondaggistica di Real Clear Politics, Trump risulterebbe al momento lievemente in vantaggio su Kamala Harris. Per cercare di guardare più da vicino larelativa al, Panorama.it ha intervistato Cliff Maloney: il fondatore di Pennsylvania Chase.

USA 2024 : al via il voto postale in cinque Stati - Gli Stati sono: South […]. Al via il voto postale in cinque Stati per le elezioni USA 2024. Al via il voto postale in cinque Stati per USA 2024 Al via il voto postale in 5 Stati per le elezioni presidenziali americane. Nel frattempo, l’ex presidente Donald Trump cerca di cambiare la legge elettorale in Nebraska. (Periodicodaily.com)