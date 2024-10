Basket, Serie A1 2024/2025: Trapani vince ancora, Scafati ko 101-87 (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva per Trapani Shark, che nel posticipo della terza giornata della Serie A1 2024/2025 di Basket ha battuto la Givova Scafati con il punteggio di 101-87. Primo successo interno quindi per gli uomini di coach Repesa, che salgono a quattro punti in classifica staccando proprio i campani di coach Nicola. A fine partita il tabellino esalta per i padroni di casa JD Notae e Amar Alibegovic, rispettivamente autori di 20 e 19 punti. A poco servono i 28 punti di Rob Gray per Scafati, che rimane a quota 2 punti. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON IL REGOLAMENTO DELLA Serie A1 La cronaca – I primi minuti del match vedono subito ottime percentuale dall’arco dei tre punti per Scafati, che si porta avanti 7-11 grazie a Stewart e Cinciarini. Trapani reagisce con Robinson, poi con il passare dei minuti tra gli ospiti si scalda Gray che propizia un nuovo allungo sul 15-20. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Seconda vittoria consecutiva perShark, che nel posticipo della terza giornata dellaA1diha battuto la Givovacon il punteggio di 101-87. Primo successo interno quindi per gli uomini di coach Repesa, che salgono a quattro punti in classifica staccando proprio i campani di coach Nicola. A fine partita il tabellino esalta per i padroni di casa JD Notae e Amar Alibegovic, rispettivamente autori di 20 e 19 punti. A poco servono i 28 punti di Rob Gray per, che rimane a quota 2 punti. RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON IL REGOLAMENTO DELLAA1 La cronaca – I primi minuti del match vedono subito ottime percentuale dall’arco dei tre punti per, che si porta avanti 7-11 grazie a Stewart e Cinciarini.reagisce con Robinson, poi con il passare dei minuti tra gli ospiti si scalda Gray che propizia un nuovo allungo sul 15-20.

